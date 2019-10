Primeiro animal do Parque Zoobotânico Municipal ainda pode ser visitado

Fechado há 20 anos por não atender às exigências do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Parque Zoobotânico, após várias reformas e adaptações, será reaberto no dia 25 de outubro pela Prefeitura de Macapá, agora, com o nome de Bioparque da Amazônia. O espaço conta com uma série de novidades e possui novos e antigos moradores.





Um dos animais que há muitos anos vivem no parque e acompanhou todo o processo de mudança é o urubu-rei, que, apesar de não ter apelido, além do nome de espécie, é conhecido por todos pela sua idade. Com aproximadamente 60 anos, é o urubu-rei mais velho que se tem notícias no Brasil.





Funcionários veteranos que já cuidam do animal há décadas contam que ele foi o primeiro a chegar, já adulto e cego. A demanda especial fez diminuir as expectativas sobre a ave, mas ela resistiu e já tem o dobro da idade que marca a expectativa de vida de animais da sua espécie.





“O urubu-rei é o bicho mais antigo do parque. Outros animais já morreram de velhice, mas ele continua vivo. A gente adora muito ele! Ele veio para cá cego, mas sempre cuidamos dele dando comida no bico”, afirmou Domingos Azulino de Oliveira, funcionário com 42 anos de serviço.