SESI Amapá e empresa do ramo de celulose idealizam protótipo que ajuda a evitar acidentes de trabalho





Macapá – Profissionais do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá apresentaram ao coordenador de Saúde e Segurança no Trabalho, Carlos Gonçalves, e ao diretor, Yuji Naruse, da empresa Amapá Florestal e Celulose S.A (Amcel), um protótipo em formato de aplicativo criado para o preenchimento e envio de formulário de Registros de Quase Acidente (RQA).

A ideia é facilitar e agilizar o processo dos registros, uma vez que a ferramenta permitirá que os colaboradores da empresa acessem o cadastro digital pelo celular e sem a necessidade de estar conectado à internet. A medida também organiza as informações dentro de um sistema automático e seguro, fornecendo informações importantes para a gerência, além de tornar o procedimento mais rápido e moderno.

Quando o risco de quase acidente é lançado no sistema, os responsáveis pelos setores tomam imediatamente a solução para evitar o transtorno. “Nós estamos sempre abertos às soluções criativas. Essa ferramenta, junto com o que já fazemos internamente, vai nos ajudar a alcançar o nosso objetivo anual de zerar o número de acidentes”, destacou Gonçalves.

O aplicativo foi desenvolvido dentro da metodologia Go Lab, que busca acelerar os processos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) nas empresas por meio da criação de soluções para desafios detectados.

Design Sprint

Para atender as demandas apresentadas pela Amcel, os profissionais da empresa Robson Santos e Priscila Matos, juntamente com o consultor de Inovação, Taciano Moraes, e a equipe do SESI, utilizaram o método de Design Sprint. Foram três dias intensos dedicados exclusivamente ao desenvolvimento de ideias inovadoras que apontasse para uma solução ao desafio proposto.

“A inovação significa criar estratégias e soluções diferentes das habituais e o design sprint se mostrou eficiente quando reuniu profissionais de diversas áreas para pensar junto com a empresa novas possibilidades que contribuam para um ambiente sempre mais seguro. O melhor resultado foi a validação 100% do protótipo que estará sob análise para submeter a ideia ao Edital de Inovação SESI”, ressaltou a gestora do projeto, Darcilene Araújo.

A solução apresentada contou com participação ativa do técnico da área de Promoção da Saúde, Antonio Karlos Nunes; da assistente técnica operacional do SENAI AP, Daniela Paranhos; da analista operacional e fonoaudióloga do SESI AP, Joseanne Sousa e da fisioterapeuta e ergonomista do SESI AP, Karla Guedes.