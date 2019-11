Embrapa Amapá promove jornada pelo mundo da ciência









Semente de andiroba_foto Ronaldo Rosa





Evento é realizado de 4 a 8 de novembro, em Macapá





Da Editoria/Ascom-EMBRAPA





A V Jornada Científica da Embrapa Amapá (V Jorcea) é vitrine para resultados de pesquisas de diversos temas, desde moscas-das-frutas, boas práticas de processamento de açaí seguro, cipó-titica, óleo de pracaxi e de andiroba, adubação de tachi-branco no cerrado do Amapá, entre outros. O evento acontece no período de 4 a 8 de novembro, na instituição de pesquisa, em Macapá (AP) e está vinculada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019, que tem como tema geral “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. A programação é composta de minicurso, palestras, apresentações orais e de pôsteres, e entrega de prêmios dos trabalhos científicos e do concurso de fotografias. Todo o evento é gratuito, a programação completa está disponível neste link http://app.cpafap.embrapa.br/ JORCEA2019 .





Mosca-da-carambola_foto Adilson Lima



Esta V Jornada Científica tem como objetivo compartilhar dados referentes a estudos desenvolvidos no último ano, voltados para busca de soluções em inovação e tecnologia para o Amapá e Estuário Amazônico. Os trabalhos a serem apresentados foram classificados de acordo com a contribuição para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

V JORCEA - Minicurso anéis do tempo dendroecologia tropical_01_041119 Ricardo SCosta Como parte do evento, é promovido nesta segunda-feira, 4/11, e terça-feira, 5/11, no Auditório Tucuju, o minicurso “Anéis do tempo: dendroecologia tropical”, ministrado pelo engenheiro florestal João Nelson Nascimento Junior, mestrando do curso Biodiversidade Tropical. A abertura oficial da V Jornada será às 8h30 da quarta-feira, 6/11, no Auditório Marabaixo, em seguida serão apresentados estudos técnico-científicos dentro da programação do Café com Ciência, e uma palestra sobre propriedade intelectual proferida pelo professor da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Daniel Santiago Chaves Ribeiro. Ainda na manhã de quarta-feira iniciará a série de apresentações em forma de pôsteres.

Na quinta-feira, 7/11, o evento prossegue com apresentações orais no Auditório Tucuju, nos horários das 9h às 11h: e das 15h às 17h. E na sexta-feira, 8/11, último dia da Jornada, a programação começa às 8h30 no Auditório Tucuju com a palestra intitulada “Objetivos de desenvolvimento sustentável”, com o pesquisador Wardsson Lustrino Borges, seguida da apresentação em forma de pôsteres na Sala de Reuniões do prédio administrativo da Embrapa Amapá. No período da tarde, a partir das 15h30, Josineide Malheiros, diretora da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas / Gurupá-PA (Ataic), vai apresentar palestra sobre o papel da mulher na bioeconomia, citando como exemplo sua participação no projeto Manejo Comunitário de Camarão de Água Doce, vencedor o Prêmio Finep Inovação de 2011 na categoria Tecnologia Social. Às 15h30 da sexta-feira será iniciada a etapa de premiação dos trabalhos científicos e do concurso de fotografias, com encerramento do evento às 18h.

Compõem a comissão científica da V Jornada, os pesquisadores da Embrapa Amapá Marcos Tavares Dias (presidente), Gilberto Ken-Iti Yokomizo, Ricardo Adaime, Wardsson Lustrino Borges e Cesar Santos; e Jadson Coelho de Abreu, da Universidade do Estado do Amapá. A realização desta jornada conta com o a poio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Setec), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Universidade Federal do Amapá (Unifap), CNPq, Aprosoja Amapá, empreendimentos Sakata, Três Amores e Jumbinha.