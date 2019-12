Campanha contra o suicídio é lançada oficialmente, em sessão solene na Assembleia Legislativa





"Viva a Vida. Você não está sozinho".









A Assembleia Legislativa do Amapá promove uma grande mobilização para prevenir a depressão e os casos de suicídios no Estado. A Casa despertou para este problema por meio de uma programação que será desenvolvida em parceria com os meios de comunicação do Amapá, que passarão a divulgar gratuitamente as peças publicitarias produzidas pela Assembleia Legislativa sobre o tema de enfrentamento ao suicídio, denominada "Viva a Vida. Você não está sozinho".





A campanha foi lançada oficialmente em sessão solene realizada na manhã desta terça-feira (10/12/2019) no plenário Deputado Dalto Martins, com a presença dos cantores, que deram eco a música composta por Cacá Farias.





O material inclui jingle de 60 segundos de duração, videoclipe também com 60 segundos de duração, anúncio para mídia impressa, banner para mídia digital e um post para instagram. As peças produzidas serão divulgadas por um prazo indeterminado, a Casa abordará o tema também por meio da Rádio Assembleia 93.9 FM, da TV Assembleia canal 57.2 e da Agência de Notícias (www.al.ap.leg.br) do núcleo de comunicação interna, além de anúncios em diversos veículos de todo o Estado, de forma gratuita.





O start da campanha foi dado a partir de uma ideia do deputado Dr. Furlan (Cidadania), de produzir um videoclipe de uma canção do cantor amapaense Nivito. A ideia foi aceita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Kaká Barbosa (PL), e envolveu 16 cantores amapaenses, que deram vozes ao hino de valorização da vida. “A união dessa Casa com os artistas amapaense, reflete nesse belíssimo clipe sobre a campanha”, frisou o deputado Dr. Furlan.





Os servidores da Casa vestiram a camisa na luta contra o suicídio e lotaram as galerias da Assembleia Legislativa. O presidente Kaká Barbosa, ressalta que a saúde mental é uma das maiores preocupações da atualidade. Porém, apesar da gravidade, falar desse assunto ainda é um tabu. Por isso, prevalece muita desinformação no que se refere ao tema na sociedade.





“Precisamos falar desse problema e construir formas de prevenção. Estamos colaborando fazendo nossa parte”, frisou Kaká Barbosa, destacando que a escolha do Girassol como símbolo da campanha, não é por acaso.





“Acreditamos na mensagem que ele passa. Ele está sempre voltado para a luz, mas quando o dia está mais cinza o girassol se volta para outro girassol. É isso que devemos fazer. Quando o dia não estiver tão iluminado, podemos buscar, uns nos outros, essa força. Nosso intuito é que as pessoas aprendam a olhar para o outro e ajude o próximo, para que aquele que esteja precisando encontre motivos para seguir em frente”, frisou o presidente.





A sessão foi marcada por momentos de lembranças e agradecimentos. A apresentadora Janete Silva, que este ano perdeu uma neta, disse que ainda não consegue compreender a morte de Aline Silva. "Fazem oito meses que a Aline Silva, cometeu suicídio. Nunca imaginávamos passar por este momento de dor. Era uma menina alegre de uma família estruturada e que teve a oportunidade de conhecer vários estados e países. Mas, nada disso foi suficiente", destacou a apresentadora bastante emocionada.





Ao citar o nome dos cantores que participaram do clipe, o presidente Kaká Barbosa, pediu uma salva de palmas e as lágrimas desceram no rosto da cantora Mayara Braga, filha do ex-servidor da Casa, Celino Souza de Almeida, que exercia desde 1991 a função de chefe da Divisão de Serviços Gerais da Assembleia e cometeu suicídio, no dia 17 de março de 2014.