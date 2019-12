Próximo Amapazão começa em março de 2020, anuncia FAF













Nesta sexta-feira, 13, a Federação Amapaense de Futebol (FAF) divulgou o calendário de campeonatos do ano de 2020. Para apreciação das datas, a cerimônia aconteceu na sede da federação e reuniu profissionais do jornalismo esportivo, presidentes dos times filiados e diretoria da entidade.





Anualmente, a FAF promove 7 campeonatos, sendo eles: Sub-17; Profissional; Sub-20; Sub-14; Não Profissional; Intermunicipal e Feminino. Cada disputa tem seu papel e público- alvo.

Para construção do calendário do próximo ano, a FAF seguiu o direcionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que orientou às federações que os campeonatos profissionais sejam realizados ainda no primeiro semestre do ano, antes do início da Série D do Campeonato Brasileiro, disputa nacional que tem o Santos –AP como representante do Amapá.





Datas





O cronograma de disputas de 2020 inicia dia 20 de janeiro, com o Campeonato Estadual Sub-17. O Campeonato de Futebol Profissional – Amapazão – será a segunda disputa do ano, iniciando dia 02 de março e com previsão de grande final no dia 09 de abril.

O presidente da FAF, Netto Góes, ressaltou a importância de discutir as datas do calendário com os times, mesmo que o regimento interno não preveja votação para aprovação do planejamento.

“Mesmo que o calendário não precise da aprovação dos times, eles são parte do corpo que move o futebol no Amapá. Por isso, é importante que ao apresentar o que planejamos para o ano posterior, com base nas orientações da CBF, escutemos os líderes de clubes e ligas. Se todos têm voz, todos são co-responsáveis pela realização dos nossos campeonatos”, disse.