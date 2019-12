SENAI - AMAPÁ - BARCO ESCOLA SAMAÚMA II

Barco-escola Samaúma II leva capacitação profissional para o Bailique





Arquipélago do Bailique – Uma parceria firmada entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amapá (SENAI/AP) e do Amazonas com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) proporcionará para beneficiários cadastrados no Programa Bolsa Família, residentes nas comunidades das ilhas que formam o arquipélago do Bailique, 10 cursos gratuitos de iniciação com carga horária que varia de 20h a 40h.





As inscrições acontecem até às 18h desta terça-feira, 03 de dezembro, na embarcação. Os cursos para Padeiro, Confeiteiro de Doces e Salgados e Introdução à Informática já foram preenchidos. As aulas serão ministradas no Barco Samaúma II e iniciam amanhã, 04 de dezembro, a partir das 10h. A embarcação ficará ancorada na Vila Progresso - a maior e mais estruturada das comunidades da localidade.





Ao todo, estão sendo ofertadas 280 vagas. Ainda há vagas para as seguintes capacitações: Introdução à Costura Reta e Overloque; Confecção de Vestidos Infantis; Confecção de Roupas de Bebês; Pacote Office; Iniciação à Mecânica de Motor de Popa; Iniciação à Mecânica de Motor à Diesel; e Iniciação à Eletricidade Predial.





O representante do SENAI AP, Ronald Willer Santana, a coordenadora do Programa Bolsa Família do Munícipio de Macapá, Alexandra Roberta, acompanhados da agente distrital do arquipélago do Bailique, Elba Figueiredo, e da diretora da Escola Progresso, Elaine Cristina do Nascimento estão responsáveis pela triagem dos alunos, logística e divulgação das capacitações para a comunidade.





Elba Figueiredo destacou que mora na localidade há mais de 30 anos e que até hoje os moradores do arquipélago não tinham tido a chance de se profissionalizar. “Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as instituições envolvidas. É muito gratificante conhecer pessoas que estão vindo de ilhas distantes com a esperança de aprender novos conhecimentos a fim de empreender com o intuito de melhorar sua vida e de sua família”, frisou.

Perspectiva de mudança de vida





Com a chegada do barco-escola do SENAI em locais de difícil acesso, os moradores de municípios ribeirinhos passam a ter a oportunidade de aprender uma profissão que significa, inclusive, perspectiva de mudança de vida para quem recebe a capacitação. As embarcações Samaúma e Samaúma II levam educação profissionalizante à população e contribuem para transformar o sonho das pessoas em realidade melhorando a renda familiar e qualidade de vida das comunidades.





Josué dos Santos Sarges, 17 anos, escolheu o curso de Introdução a Informática para desenvolver atividades extracurriculares, fazer trabalhos escolares e futuramente conseguir uma colocação no mercado. “Nunca aprendi informática, então vai ser muito bom fazer o curso. Espero que apareçam mais oportunidades como essa”, disse.