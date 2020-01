Investimento na segurança pública resulta em avanços nos atendimentos por Bombeiros do AP

Bombeiros após ação de combate à incêndio, ocorrido em uma embarcação, no Igarapé da Fortaleza. Sinistro aconteceu no primeiro semestre de 2019.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP) é responsável por diversos serviços importantes na área da segurança pública em todo o estado. Confira os avanços que a corporação teve em 2019 com os investimentos do Governo do Estado do Amapá, que garantiram mais tranquilidade ao cidadão.

O CBM tem como atribuições:

Prevenção e extinção de incêndio;

Proteção;

Busca e salvamento;

Socorro de emergência;

Socorro em casos de afogamentos;

Acidentes de trânsito e de forma geral;

Coordenação da defesa civil: inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas.

Investimentos

Píer em Fazendinha - Com investimento de R$ 2.350.435,08 da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e contrapartida de R$ 47.723,35 do GEA, um píer está sendo construído no distrito de Fazendinha, em Macapá, com capacidade para dez embarcações de pequeno e médio porte.

A estrutura é especializada para atendimento à população ribeirinha e ocorrências fluviais envolvendo naufrágio, afogamento e busca em área de selva, em toda a região banhada pelo Rio Amazonas e seus afluentes. A obra teve início em 2019 e está a todo vapor.

Quartel do CBM Zona Oeste – A região vai receber um novo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), um quartel do Corpo de Bombeiros e a nova sede do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). A previsão é de que as obras sejam entregues no primeiro semestre de 2020.

As novas edificações vão compor um grande complexo de segurança localizado na Rodovia Duca Serra, ao lado do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O investimento geral é de R$ 7,4 milhões, com a contrapartida do Estado de R$ 757 mil.

O novo quartel do Corpo de Bombeiros da zona oeste tem investimento da ordem de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 2.427.995,63 de emenda de bancada e contrapartida estadual de R$ 50.228,48.

A estrutura terá 1.056,49 metros quadrados de área construída e dois pavimentos compostos por alojamentos e salas para atividades administrativas, um saguão para estacionamento das viaturas, refeitório, sala de instrução, higienização de ambulâncias, área para manutenção de equipamentos e guarita.

Atividades técnicas

A Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Discip), que trata de vistorias técnicas em comércios e eventos para liberação de alvarás, contabilizou 9.182 atendimentos em 2019, em todo o estado.