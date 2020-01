PARABÉNS ROBERTO GATO

Roberto Gato com o filho Roberto Júnior - "Com meu pai aprendi a ser um homem de bem, a proteger as pessoas que amo e sempre lutar pelo que acredito. Minhas convicções e valores são fruto do meu aprendizado com esse cara que sempre me fez ver o mundo com os olhos de alguém que procura sabedoria, que acredita no trabalho e que nunca desiste dos seus objetivos. Obrigado meu pai!".