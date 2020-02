Segurança pública do Amapá ganha reforço de 101 novos policiais civis

São 12 delegados, 22 oficiais e 67 agentes que passam a integrar a Polícia Civil.

A segurança pública do Amapá ganhou o reforço de 101 novos policiais civis que foram nomeados nesta sexta-feira, 28, pelo governador do Estado, Waldez Góes.

São 12 delegados, 22 oficiais e 67 agentes que fazem parte da segunda turma de aprovados no concurso público da Polícia Civil do Amapá (PC/AP), realizado em 2017, pelo governo estadual.

Os novos policiais civis estão habilitados para executar a função de prevenir, repreender e investigar crimes em todo o território amapaense.

Uma das empossados foi a agente de Polícia Civil, Gabriele Monteiro Antunes, que destacou a importância do aprendizado conquistado durante os três meses do curso se formação.

“Travamos inúmeras batalhas que nos levaram ao êxito em todas as etapas desse concurso. E, agora, estamos prontos para cumprir a justiça e garantir a segurança da sociedade", declarou.

Recursos Humanos

Durante a cerimônia, o governador Waldez Góes destacou que os novos servidores fazem parte de uma estratégia do governo do Amapá para reforçar a segurança com investimentos em estrutura e recursos humanos em todos os órgãos.

“O Amapá está bem servido com a entrega para a sociedade de policiais altamente preparados, que vêm reforçar o nosso planejamento estratégico de segurança do estado”, ressaltou Góes.

O delegado-geral de Polícia Civil, Uberlândio Gomes, afirmou que esses investimentos realizados pelo Governo do Amapá em recursos humanos estão garantindo que a Polícia Civil amapaense consiga cumprir de forma recorrente suas metas no combate ao crime.

“Em um ano e cinco meses estamos totalizando 306 novos policiais civis, um investimento jamais visto antes, que está sendo muito bem feito pelo governo para garantir mais segurança para a população”, ressaltou Gomes.

A deputada estadual, Marília Góes, que também é delegada de Polícia Civil, aproveitou a oportunidade para parabenizar os novos servidores, que passarão a servir e garantir a segurança da sociedade amapaense.

“Eu entendo toda a emoção desses novos policiais, porque conheço a luta que eles travaram para chegarem no dia de hoje. E mesmo com toda a dificuldade que eles ainda irão enfrentar na carreira, devem se manter firmes para servir a sociedade", frisou a parlamentar.

Estrutura

Além dos investimentos em veículos, armamento e tecnologia, os novos profissionais também terão a oportunidade de atuar nos complexos de segurança que estão sendo construídos pelo Governo do Amapá.

O secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, coronel Carlos Souza, lembrou que todos esses investimentos fazem parte de uma iniciativa tomada pelo Governo do Amapá em 2015, para modernizar toda a estrutura dos órgãos de segurança pública do estado.

“Nós estamos executando investimentos que deverão mudar toda a estrutura de segurança pública, e isso inclui a Polícia Civil, que está recebendo novas delegacias, novas viaturas e novos armamentos”, lembrou.

Somando os valores do Governo, de emendas parlamentares, do fundo de segurança e do fundo penitenciário, o Amapá está aplicando um investimento de aproximadamente R$ 180 milhões para reforçar a segurança pública do Amapá.

Os investimentos são fruto de uma união política entre o Governo do Estado e a Bancada Federal do Amapá, com a atuação direta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.