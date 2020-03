Bioparque da Amazônia é escolhido para início de programação alusiva ao Dia da Conscientização do Autismo









O Bioparque da Amazônia recebeu vinte famílias que possuem jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para a realização de um book fotográfico do projeto Click Inclusivo, na última sexta-feira, 6. As fotos farão parte de uma exposição de quadros em uma programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em abril.





O Click Inclusivo escolheu o Bioparque da Amazônia por ser um local diferente e que chama a atenção das crianças. “Pensamos em um ambiente além dos estúdios de fotografia. A natureza, a luz, os animais chamam a atenção das crianças com espectro autista. O Bioparque é um cenário ideal para boas fotos”, comentou Doriwendel Souza, pai e um dos idealizadores do projeto solidário.





As fotos serão expostas no dia 7 de abril, no próprio Bioparque da Amazônia. “Serão entregues vinte quadros às famílias que só terão o resultado das imagens no dia da entrega. É um trabalho feito com amor e dedicação do grupo e das famílias, para que seja chamada a atenção à inclusão do jovem com espectro autista no meio social”, esclareceu Souza.





Inclusão Social e Acessibilidade





Na criação do projeto do Bioparque da Amazônia ocorreu o cuidado em incluir socialmente todos os grupos. Desta forma, no local, além do piso tátil com mais de 1 km de distância, o parque possui um Jardim Sensorial, que é autoguiável. “As pessoas com deficiência visual podem ter uma experiência de conhecimento do que o local possui. Desta forma, aguçando os sentidos com o som da água, da textura das folhas, das plantas do jardim, do piso de texturas diferentes”, explicou Richard Madureira, diretor-presidente do Bioparque da Amazônia.





Os espaços inclusivos do parque foram todos pensados para que as pessoas com deficiência, como cadeirantes, possam transitar com segurança. “O calçamento bloquetado facilita o passeio de quem visita o Bioparque com cadeiras de rodas, além de toda pessoa que necessita de maior acessibilidade para transitar pelo parque”, informou Madureira.