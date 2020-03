CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE CONTINUA SEGUNDA-FEIRA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E IDOSOS ACAMADOS

A Campanha de Vacinação contra a Gripe seguirá nesta segunda-feira, 30, após a Prefeitura de Macapá receber do Ministério da Saúde um novo lote com mais de 10 mil doses de vacina. De 30 de março a 1º de abril, a Secretaria Municipal de Saúde terá cinco pontos de vacinação para os profissionais de saúde e os idosos, que, por ventura, não conseguiram se imunizar na primeira semana de campanha.

Os pontos de vacinação serão: escolas municipais Roraima, Aracy Nascimento, Hildemar Maia e Eunice das Chagas, e no complexo CEU das Artes, das 8h às 17h. Os profissionais de saúde vinculados à alguma unidade hospitalar serão imunizados em suas próprias instituições com lista nominal, de responsabilidade da unidade que presta serviço. Já os que não trabalham em hospitais ou unidades deverão apresentar carteira profissional (conselho) ou declaração do local de trabalho que comprove vínculo para receber a dose em um dos pontos.





Também no período de 30 de março a 1º de abril, os responsáveis ou cuidadores de idosos acamados e com dificuldade de locomoção deverão procurar a direção da unidade de saúde mais próxima de sua residência para fazer o agendamento da vacina em domicílio, que será realizada pelas Equipes de Saúde da Família. “É importante que esse familiar ou cuidador procure a unidade com o documento de identificação do paciente e comprovante de residência para fazer o agendamento. A vacinação desse público acontecerá nos dias 2 e 3 na zona norte, e nos dias 6 e 7 na zona sul”, informa a coordenadora de Imunização de Macapá, Jorsete Cantuária.