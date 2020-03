SOBE PARA 13 O NÚMERO DE MORTOS NO NAUFRÁGIO DO NAVIO ANNA KAROLENE III

As buscas pelas vítimas do naufrágio do navio Anna Karoline 3, no Sul do Amapá, que foram retomadas às 6h deste domingo (1) com comprovação de três óbitos no início da noite a informação dada pelo governo do Amapá,foi que subiu para 13 o número de mortos no naufrágioOutras 46 pessoas foram resgatadas. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (2) – a embarcação tinha de 60 a 70 pessoas.