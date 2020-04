Coronavírus: em dúvida se poderá receber o auxílio de R$ 600? Veja 15 casos

6) Eu não tenho cadastro no CadÚnico nem no MEI. Eu trabalho com doces e salgados, do modo informal, e tive que parar minhas vendas por conta da pandemia, pois faço entregas em estação de metrô e não posso me expor, pois minha mãe está no grupo de risco. Na questão da renda, eu me enquadro, pois minha mãe trabalha, recebe um salário (mínimo), e somos nós duas em casa. Como eu poderia provar que sou trabalhadora informal e que fui afetada devido à covid-19? Será que eu me encaixo para receber esse auxílio?