Covid-19: com recursos doados pela Justiça Federal, Prefeitura de Macapá inicia entrega de cestas básicas aos alunos da rede municipal de ensino





Como forma de auxílio às famílias de alunos da rede municipal de Macapá durante o período em que se faz necessário o isolamento social, como forma de combate à proliferação do Coronavírus na capital, a Prefeitura de Macapá iniciou neste sábado, 4, a distribuição de cestas básicas para alunos das 90 escolas. Os alimentos foram adquiridos por meio de um convênio entre Justiça Federal e Município.





A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu recurso no valor de R$ 183 mil, que possibilitou a compra de 1.672 cestas, que foram entregues à Secretaria Municipal de Educação para fazer a distribuição entre os estudantes de famílias que estão em situação economicamente desfavorável, das zonas rural e urbana de Macapá.





A família do pequeno Isaque Moraes foi uma das agraciadas com os produtos. Atualmente, o pai dele, Rubens Alexandre, está desempregado. “Este está sendo um momento muito complicado para todos nós. A gente sabe das dificuldades que o município passa, mais percebe que, o que está sendo feito, é pelo bem. Está sendo muito importante essa ajuda que estamos recebendo, porque na situação em que estamos vivendo hoje, sabemos que muitas outras famílias não têm nada para comer”, contou.





Mãe de 5 filhos e sendo chefe de família, a serviços gerais Rosilene da Silva, moradora do Residencial São José, ficou surpresa com a chegada da equipe e com a notícia de que havia sido contemplada com o auxílio. “Essa ajuda chegou em boa hora para nós. Com o período de quarentena por causa do Coronavírus, estou sem trabalhar e meus filhos, mesmo sendo dois adultos, estão desempregados e dependem de mim. Nossa situação hoje está bem difícil”, destacou.





A distribuição das cestas básicas ocorre diretamente na residência dos alunos, com a ajuda dos diretores e funcionários da Secretaria de Educação de Macapá. Cada cesta contém 25 itens, entre eles estão café, óleo, macarrão, açúcar, arroz, feijão, farinha de mandioca, carne bovina enlatada, biscoito, leite em pó, sardinha e farinha de tapioca.





Os alunos foram selecionados de acordo com critérios pré-estabelecidos entre Secretaria de Educação e Secretaria de Transparência e Controladoria do Município, dentre os quais: estar em situação economicamente desfavorável, não estar incluído em programas sociais dos governos Federal, Estadual e Municipal, ou a mãe ser a chefe de família.





“Conseguimos fazer a entrega de algumas dessas cestas às famílias. Muitas casas estavam fechadas e não havia ninguém, não conseguimos contato. Em alguns casos, o endereço não correspondia ao registrado no cadastro do aluno na escola. Nestes, redirecionaremos essas cestas para outros alunos que também se encaixam nos critérios e que estão com necessidade dessa ajuda”, explicou a secretária de Educação, Sandra Casimiro.





As entregas terão continuidade nesta segunda-feira, 6, quando também iniciará a entrega para as crianças da zona rural.