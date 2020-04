 NOTA PÚBLICA DE EMPREGADOS E EMPREGADORES

A nota pública veiculada no dia 2 de abril deste ano corrente, para conhecimento de toda a sociedade, pelos trabalhadores do centro de Macapá manifestando a sua indignação contra “as medidas relacionadas ao funcionamento do comércio local, tomadas a partir de informações e orientações da Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio)” demonstra que os empresários e funcionários do comércio não estão satisfeitos com a representação que têm, inclusive com a inércia da Associação Comercial e Industrial do Amapá (ACIA).