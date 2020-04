SENAI Amapá produz máscaras de proteção em impressora 3D para doar a profissionais de saúde do estado

Macapá – Uma parceria estabelecida entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá e o Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec) está garantindo a produção de máscaras de proteção em impressoras 3D. Conhecidos como face shield, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão doados aos profissionais de saúde que estão na linha de frente de atuação no combate ao novo coronavírus (COVID-19). A estimativa é fabricar 100 protetores faciais.





Diante da pandemia, o uso do EPI é fundamental para diminuir a propagação do vírus, especialmente entre os trabalhadores que atendem os pacientes infectados. Com ele, o usuário pode se proteger de doenças transmitidas por substâncias corporais, como respingo de sangue, secreção corporal ou saliva, tendo em vista que a máscara-escudo cobre toda a frente e a lateral do rosto.





A utilização da face shield se popularizou por conta da escassez da máscara N95, que, diante da grande demanda no mundo todo e por não ser reutilizável, tornou-se item difícil de ser encontrado no mercado. Por não ser descartável, pode ser usada mais vezes, desde que higienizadas e esterilizadas.





Seguindo um padrão internacional, para fabricar a máscara, os técnicos do SENAI utilizam o polímero poliácido láctico (PLA) para impressão da estrutura que é fixada na cabeça e uma placa de policloreto de vinila, conhecido como PVC, do tipo acrílica, transparente. Depois da impressão e do corte da placa de PVC, os profissionais fazem a montagem. Duas impressoras estão sendo utilizadas no trabalho.





“Fazer parte desse grupo de instituições é mais uma medida que o SENAI Amapá coloca em prática para dar apoio ao enfrentamento do novo coronavírus, uma vez que a instituição possui infraestrutura tecnológica capaz de auxiliar na produção dos itens. Neste momento, é essencial dispor de nossos recursos de tecnologia e pesquisa para contribuir no combate à pandemia”, explicou a diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira.