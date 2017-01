É Justo Trabalhar até Morrer?

Uma das alterações contida na PEC 287/2016, e que tem gerado uma grande polêmica, trata-se do fim da diferença da idade mínima para homens e mulheres aposentarem. Atualmente, para ter direito à aposentadoria a soma da idade e o tempo de contribuição deve alcançar 85 anos para as mulheres e 95 para os homens. Em se aposentando por idade, as mulheres precisam ter, no mínimo, 60 anos e os homens 65 anos. Para os especialistas, igualar a idade mínima no contexto atual do Brasil significa um retrocesso nos direitos das mulheres.

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais (2015), divulgado pelo IBGE que faz uma análise de vida da população brasileira, as mulheres trabalham cerca de cinco horas a mais por semana que os homens. E o pior, ganham em torno de 30% a menos que os homens, considerando que eles trabalham cerca de seis horas a menos por semana com a ocupação remunerada. Elas ainda, dedicam ainda duas vezes mais tempo que os homens com os afazeres domésticos. Veja o gráfico:

O Brasil está passando por uma grande mudança na estrutura etária. A cada ano cresce o número de pessoas com mais de 60 anos de idade e aumenta a proporção de pessoas idosas sobre a população total. Em 1950 havia 2,6 milhões de idosos, representando 4,9% da população brasileira. No ano 2000 havia 14,2 milhões de idosos (8,1% da população). No ano 2040, o número de pessoas idosas deve chegar ao montante de 54,2 milhões, alcançando 23,6% da população total do Brasil, segundo estimativas da Divisão de População da ONU”.

Fonte : IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2014.

Porém, todos estudos e indicadores mostram que no Brasil existe um histórico de desigualdades e de injustiça em relação à mulher. Como aqui já foi mostrado, a ocupação com as atividades domésticas elevam em muito as horas trabalhadas da mulher na semana em relação aos homens. Neste momento, a PEC 287 sugere um impacto drástico na aposentadoria das mulheres, pois aumenta em 10 anos de trabalho para que elas possam adquirir o direito de aposentar . Esta Reforma da Previdência proposta pelo atual Governo vai mudar a vida das pessoas em relação ao trabalho. Principalmente aquelas com menos de 50 anos.

Os três últimos presidentes FHC, Lula e Dilma fizeram mudanças nas regras das aposentadorias, muito embora menos impactantes. O governo de FHC, por exemplo, através da Emenda Constitucional Nº 20, institui que para se aposentar