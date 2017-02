Quem velará pelos que dormem...





Maiara Pires





Há quem diga que o 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal realizado nos dias 26 e 27 de janeiro de 2017, em Macapá (AP), tenha sido mais um passeio dos chefes de Estado ao meio do mundo, do que propriamente, um encontro para buscar soluções para problemas comuns enfrentados pelos cidadãos que moram na região.





Parte desse pensamento se dá à dormência da imprensa que não consegue mais enxergar um palmo além do próprio nariz – ainda mais agora com a força das redes sociais. Pois, o jornalismo quer porque quer disputar audiência com o internauta e não sente mais o cheiro de rua. O repórter não quer mais sair do ar refrigerado da redação e quer cobrir uma pauta sentado ao telefone.





A outra parte desse pensamento é construída pelos próprios governadores e seus secretários que não conseguem construir uma agenda efetiva de medidas concretas para melhorar o assistencialismo a quem os remunera para isso, o contribuinte. É fato que tem muita enrolação nos discursos: “temos que fazer isso”, “temos que fazer aquilo”, “vamos nos unir” e etcetera.





O debate em si foi muito bom. Deu pra sentir a quantas andam os problemas comuns dos estados que compõem a Amazônia Legal. Entre outras coisas, penso que faltou mais iniciativa, para se estabelecer ações para o assistencialismo nas divisas, que é um problema crônico destas populações que acabam ficando desassistidas com o ‘empurra-empurra’ pelo atendimento.





As ilhas do Pará na divisa com o Sul do Amapá é um exemplo básico dessa falta de assistência do poder público. Basta conversar com algum morador de lá pra saber que tudo vai mal na educação, na saúde, na segurança pública e outras necessidades. Já os vi pedindo pelo amor de Deus para a polícia do Amapá ir até lá conter a violência; já li cartas de estudantes de lá pedindo ‘por favor’, ao prefeito para suprir a carência de professor e outras dificuldades para que consiga concluir o ano na escola; já os vi sendo atendidos nos hospitais de Macapá porque lá, o atendimento médico é precário. Assim como eu também já vi os gestores amapaenses reclamando da sobrecarga na demanda por atendimento nos hospitais.





Então, por que, esses benditos não colocam as cartas na mesa em eventos como esse Fórum de Governadores? Esse tipo de encontro entre chefes de Estado são momentos cruciais para se fazer este enfrentamento e ir pra cima em busca de soluções. Se eles próprios não são capazes de chegar a um entendimento para resolver estes e outros problemas crônicos, a imprensa tem por obrigação ir lá na barba de cada governador e se vestir de cidadão perguntando o que eles vão fazer.





Foram muito pertinentes, contundentes e assertivas as falas dos governadores do Amazonas, José Melo e do Maranhão, Flávio Dino, ao chamar o Governo Federal à responsabilidade de guardar as fronteiras, cobrando mais atuação das Forças Armadas neste sentido, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas - tido como principal motivo das rixas das facções nos presídios, ao se digladiarem pelas rotas do tráfico. Mas, antes de chorar pra ‘mamãe’ União, seria bom mostrar que já são adultos para ir além de uma carta, arregaçar as mangas e se comprometer primeiro com aquilo que lhes cabe.