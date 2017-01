O jornal Tribuna Amapaense traz na sua matéria principal um assunto que tem polarizado a atenção das autoridades nacionais e da sociedade de um modo em geral. A violência.





As rebeliões que têm eclodido nos presídios brasileiros denotam a incontrolável situação da segurança pública por parte do Estado. Quem está no comando são as facções. O crime organizado. Com, pasmem. Estatuto e tudo mais que as entidades da sociedade civil têm direito.





Na realidade o descontrole da segurança pública ganhou nas ações equivocadas do Estado em forte aliado. Primeira medida permitir o fortalecimento das organizações foi a exportação de bandidos de alta periculosidade, do ponto de vista da intelectualidade. Mentes criminosas brilhantes. Segundo, entrar na “vibe” dos Direitos Humanos e estabelecer leis que tornaram a vida do meliante mais fácil e conseqüentemente mais atrativa para os que tinham inclinação de enveredar pela vida da delinqüência.





Este jornal em 2007 trouxe em sua capa uma matéria que tratava do assunto. Através de informação obtida na Promotoria de Investigações Civis e Criminais tivemos acesso à informação de que bandidos ligados a Primeiro Comando da Capital estavam inseridos na Penitenciária amapaense. Mais uma vez o Tribuna Amapaense trouxe a baila um assunto que passou despercebido pelos outros veículos e que fora colocada em xeque por alguns programas de televisão. Mais a realidade mostrada há 9 anos eclode nessa fúria ensandecida das facções que disputam o controle do tráfico nas rotas fronteiriças do Norte do País, razão pela qual as rebeliões seguidas de carnificina ocorreram no Amazonas e Roraima, porém a guerra agora virou ponto de honra. A facção PCC quer mostrar força e desafiam o Estado Nacional, sem constrangimento anunciando dia após dia novos massacres. Agora a guerra ganhou um novo componente: supremacia da facção nacional, contra as facções regionais, como a Família do Norte.





O fato está posto, o Estado discute saída e soluções, o cidadão atrás de grades, cães de guarda, circuito interno de TV e sem uma arma em casa, torcem para que ele não seja a próxima vítima do crime. O Tribuna antecipou o processo de exportação de bandido, o resultado é catastrófico para a segurança.