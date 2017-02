Viatura vai reforçar segurança no Distrito de Maracá





















Entrega do veículo ocorreu durante assinatura da autorização para licitação da obra que interligará a localidade ao Sistema Interligado de Energia (SIN).





















Uma viatura vai reforçar a segurança no Distrito de Maracá, no município de Mazagão. Na segunda-feira, 30, o veículo foi entregue ao 13º Batalhão de Policiamento Rural, responsável pelo policiamento na região. A entrega ocorreu durante visita do governador Waldez Góes à localidade para assinatura da autorização de licitação das obras que interligarão os distritos de Maracá e Água Branca do Cajari ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia elétrica.

O veículo foi adquirido por meio de convênio federal. Em 2015, o batalhão recebeu uma viatura. O chefe do Executivo lembrou que a entrega de veículos faz parte dos investimentos previstos para a Segurança Pública no Amapá.

Para este ano, a previsão é de R$ 527 milhões para o setor, desses R$ 427 na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) e R$ 100 milhões de emenda de bancada impositiva. “Estamos reforçando a segurança aqui no distrito com essa viatura que auxiliará os policiais aqui na região. É o nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com energia 24 horas, melhorando a saúde, educação e segurança”, disse o governador Waldez Góes.

Segundo o sargento Jair Côrrea, como as localidades são distantes, o novo veículo auxiliará no deslocamento das equipes. “Cobrimos do Rio Preto ao Sororoca, todas as ocorrências temos que fazer entrega em Mazagão, então são 100 quilômetros de distância. Já tínhamos uma viatura e com essa nova vai melhorar o nosso trabalho, pois, o deslocamento será mais rápido”.

A agricultora Darilene Ferreira foi conferir a nova aquisição da Polícia Militar, um dos pedidos dos moradores para o reforço do policiamento. “É um momento de alegria, pois com essa viatura, a polícia poderá atuar mais rápido, proporcionando mais segurança para nós, moradores”.