Serviços se concentram na Estação de Tratamento da Zona Sul e no reservatório da Zona Norte de Macapá

As obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água em Macapá estão avançando. Desde o anúncio da retomada dos serviços, feito pelo governador Waldez Góes, em janeiro, as frentes de trabalho intensificaram as atividades, tanto na Estação de Tratamento de Água (ETA) na Zona Sul da capital quanto no reservatório que abastece parte da Zona Norte.

Na ETA da Zona Sul, o trabalho se concentra no módulo de tratamento nº 3, composto pelos floculadores e filtros decantadores, que integram o processo de tratamento da água captada. A construção da estrutura física está 80% finalizada.

“A parte de construção civil desse espaço está avançando, mas ainda resta um grande trabalho a ser feito com a instalação dos equipamentos que compõem essas estruturas que formarão este módulo”, informou o engenheiro responsável pela obra, Guilherme Lisboa Júnior.

No espaço da Caesa da Zona Norte, localizado na BR-210, a construção da estrutura de ampliação do atual reservatório também está em andamento. Com a obra, a capacidade de armazenamento da água subirá de 500 metros cúbicos para 10 mil metros cúbicos. Este sistema será parte integrante da Estação de Tratamento de Água (ETA) na região.

O diretor-presidente da Caesa, Valdinei Amanajás, informou que o trabalho da companhia em monitorar a execução dos serviços é essencial para que a obra esteja dentro das normas de engenharia e de acordo com o cronograma do projeto.

“É uma obra grande, voltada para o abastecimento de água na capital, que tem muitas etapas em sua execução, pois são duas frentes de trabalho atuando. Estamos fazendo esse acompanhamento constante para que não haja nenhum empecilho no andamento dos serviços”, disse o gestor.

As obras

Com a conclusão da ampliação da ETA da Zona Sul e no reservatório da Zona Norte, a capacidade de armazenamento de líquido tratado será quatro vezes maior, passando de 6 milhões de litros para 26 milhões de litros de água potável.

Maior fornecimento

As obras permitirão melhorias na vazão da água para 26 bairros das Zonas Sul, Central e Norte de Macapá. “A pressão e a quantidade irão aumentar, significativamente, em pontos em que ocorre baixa pressão, como a zona norte da cidade”, reforçou o diretor-presidente Valdinei Amanajás.

Os recursos do empreendimento foram captados através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), com contrapartida do Governo do Estado do Amapá. Eles totalizam R$ 19,153 milhões. A previsão de finalização das obras dos reservatórios é para o primeiro semestre do ano de 2018.

Compromisso

O governador Waldez Góes lembrou que foi preciso estabelecer uma força-tarefa em parceria com a Caixa Econômica e Justiça Federal para restabelecer o convênio e não perder os recursos por conta da paralização da obra (em agosto de 2014), por desistência da empresa responsável.

No início de 2015, a Caesa e a Caixa Econômica consultaram a empreiteira que não demonstrou interesse em retomar os serviços. O governo, então, rescindiu o contrato e conseguiu novamente reestabelecer o convênio, que garantiu os recursos.

“A garantia desses recursos foi fruto de um trabalho de mais de um ano junto à Caixa, com a colaboração da Justiça Federal, para que não perdêssemos o dinheiro. Agora, a obra é uma realidade”, avaliou Waldez Góes.