Famílias de três municípios recebem kits da ajuda humanitária









Mais de 480 famílias de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho receberam os kits para minimizar os danos sofridos com as enchentes.





Desde o aumento das chuvas no estado, no mês de fevereiro, o Governo do Amapá por meio da Defesa Civil Estadual, solicitou do governo federal ajuda humanitária às famílias que enfrentam os danos causados pela ação da natureza. Logo após, a situação de emergência ser reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), uma ação conjunta entre integrantes de instituições estaduais e municipais passou a dar suporte à população.

Até o momento, seis municípios do estado foram beneficiados com as entregas dos kits humanitários: Calçoene, Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Laranjal do Jari e Macapá, no distrito do Bailique. Após o levantamento realizado pelos técnicos da Defesa Civil Estadual junto com a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) e munícipios, as famílias atingidas passaram a receber materiais de auxílio. Os kits abrangem cestas de alimentos, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, kits infantis, colchões e garrafões de água mineral.

Neste sábado, 29, foi a vez das famílias dos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho receberem os materiais dos kits humanitários. A entrega contou com a participação do governador do Amapá, Waldez Góes, dos prefeitos das cidades contempladas, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros Militar, agentes de endemias dos municípios, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), além de órgãos municipais. A Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap) fez o auxílio com os caminhões e balsa para carregamento dos materiais.





De acordo com a secretária da Sims, Nazaré Farias, as equipes de assistentes sociais fizeram as visitas in loco, momento em que eram registrados o número de pessoas integrantes da família e os endereços das residências. “Em posse das informações cadastras, iniciamos o planejamento logístico para a organização e posteriormente entrega desses materiais que consideramos primordiais para minimizar a urgência da situação”, esclareceu a gestora.

O governador do Amapá, Waldez Góes, falou da importância e missão das instituições envolvidas, resultando em uma reposta positiva para a população. “Se não fosse o nível de organização das prefeituras e do governo do estado, tendo um diálogo contínuo com o governo federal muito bem colocado, não teríamos a agilidade no envio desses materiais. Não tivemos problemas com nenhum município, cumprimos o que exige a legislação, no sentido de comprovar a gravidade de cada caso de decretação de emergência”, afirmou Góes.





A equipe de governo também visitou as áreas afetadas pela cheia dos rios. O governador Waldez Góes destacou ainda que os municípios vão continuar assistidos pelas autoridades. “Todos continuarão sobre nosso olhar, iremos fazer tudo que cabe ao poder público, pois isso diminui o sofrimento dessas famílias. O monitoramento e acompanhamento das equipes continuarão nas áreas de risco”, destacou o chefe do Executivo estadual.





Porto Gran de

Em Porto Grande, a entrega aconteceu no Centro Comunitário da cidade, onde 34 famílias receberam um total de 170 kits, 340 colchões e 3 mil unidades de garrafões de 5 litros de água mineral.

A dona de casa Selma Paulino, moradora há mais de 10 anos da comunidade Amapari, localizada próxima ao Rio Araguari, foi uma das pessoas que teve sua casa atingida pelo aumento do nível das águas. “Perdemos quase tudo, nossa casa de farinha de barro foi destruída com a força das águas. Vamos ter que começar do zero. Essa ajuda irá amenizar os problemas, e para minha família, além da cesta básica, a principal ajuda que veio em uma boa hora foram os colchões”, agradeceu.





O prefeito do município, José Maria Bessa, disse que após uma semana do acionamento dos governos estadual e federal a respeito dos pontos de alagamento em Porto Grande, a reposta de decretação de estado de emergência foi aceita. “Notamos o emprenho do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em melhorar os dias das famílias que enfrentam essa problemática e, por isso, queremos agradecer a agilidade na busca das soluções”, afirmou Bessa.

Ferreira Gomes

Já no município de Ferreira Gomes, 160 famílias que tiveram suas casas alagadas pelo aumento do nível de água do rio, receberam 290 kits humanitários, 584 colchões e 20 mil unidades de garrafões de água mineral.

O prefeito do município, Divino Rocha, também fez questão de agradecer o emprenho das autoridades que assistiram os moradores, desde o momento em que alguns ficaram desabrigados e tiveram que ser alojados em locais distribuídos no município, até a entrega dos kits humanitários.

O ribeirinho Manoel Barbosa conta que o nível da água subiu tanto que sua casa foi para o fundo. “Para salvar minha vida, saí da casa e procurei abrigo na casa de conhecid os. Morava lá há quatro anos e perdi tudo. Agradeço muito essa ajuda, pois moro sozinho e não tenho família aqui no estado”, disse Barbosa.

Tartarugalzinho

No município de Tartarugalzinho, 300 famílias foram beneficiadas com 373 kits, 376 colchões e 7.980 unidades de garrafões de água mineral. A moradora do bairro Novo I, um dos mais atingidos pela enchente, Doralice Picanço, recebeu com muita satisfação seu kit humanitário. “Tenho família grande, meus filhos precisam de alimentos e fraldas, esses materiais vão ajudar bastante”, agradeceu dona de casa.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Wagner Coelho, informou que os municípios de Serra do Navio e Calçoene já foram incluídos no processo de monitoramento das enchentes. Nesta semana, as 320 famílias atingidas no município de Laranjal do Jari receberão 367 kits da ajuda humanitária.