Mais de 1.500 estudantes passam por avaliação da saúde bucal no Amapá

Após levantamento, profissionais irão promover políticas públicas de tratamento e prevenção.

Com o objetivo de avaliar e melhorar a saúde bucal de estudantes amapaenses, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior (Immes), está fazendo um levantamento epidemiológico bucal de alunos da rede pública estadual em Macapá.

O projeto já avaliou as condições bucais de mais de 1.500 crianças, por meio do Índice dos Dentes Cariados, Perdidos e Obturados (CPO-D). A ideia, inicialmente, é fazer um diagnóstico bucal com o intuito de impulsionar uma política de prevenção nessas escolas.

Para o diretor do CEO, Rodrigo Vançan, após o levantamento nas escolas, a intenção é dar apoio aos alunos com o tratamento bucal. "Nós estamos visando esse levantamento da condição desses estudantes, para que, a partir do segundo semestre, já entremos com a política pública de tratamento bucal, que é o nosso maior foco".

Estão envolvidos no projeto 111 dentistas do Estado. O levantamento já foi feito nas escolas estaduais Barão do Rio Branco, José de Alencar e Professora Helenise Walmira Dias Santos. Na próxima semana, o estudo será feito nas escolas Padre Ângelo Biraghi, Jesus de Nazaré e Modelo Guanabara