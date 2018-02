Casa da Hospitalidade do Idoso recebe alimentos arrecadados durante seminário









O produto era opcional no ato do credenciamento das participantes do 1º Seminário Amapaense de Empreendedorismo Feminino. Mais de 400 quilos foram arrecadados.

Os alimentos não perecíveis arrecadados durante o 1º Seminário Amapaense de Empreendedorismo Feminino foram doados para a Casa da Hospitalidade do Idoso, em Santana, na tarde desta segunda-feira, 08. A ação foi coordenada pela deputada estadual Marilia Góes (PDT).





Durante as inscrições para o evento foi sugerida a doação de um quilo de alimento por participante. Mais de 400 quilos foram arrecadados. Para a deputada Marilia Góes mais que alimentos, as pessoas que aderiram à campanha doaram amor. “Pessoas que se sensibilizaram com a campanha e ajudaram esses idosos que precisam não só de alimentos, mas também de carinho e atenção. Agradeço todas as participantes e colaboradores que contribuíram conosco”, disse.





A Casa atende 55 idosos e necessita de doações. O custo maior é com alimentação e medicação. O padre Luiz Brusadelli, responsável pela casa agradeceu as doações. “Toda doação é bem-vinda, principalmente a doação de amor. Agradeço a visita, os alimentos e todo aquele que quiser visitar o espaço e dar atenção aos nossos idosos será bem recebido”, disse.