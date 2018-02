Casa da Hospitalidade recebe apoio para execução do projeto Acolher





Deputada estadual Marilia Góes (PDT), participou da assinatura do Termo de Convênio que garante o apoio.









Para a execução do projeto Acolher, a Casa da Hospitalidade contará com o apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio de um Termo de Fomento assinado na tarde desta segunda-feira, 08, em Santana. A primeira dama e deputa estadual Marilia Góes (PDT) participou do evento e destacou a importância do apoio para as pessoas em situação de desproteção social.

Serão atendidas pessoas abrigadas pela casa de todas as idades com problemas mentais, deficiências múltiplas, vulnerabilidade pessoal e social, em regime de acolhimento provisório ou de longa permanência que necessitam de apoio.

O termo no valor de R$ 300 mil será repassado em oito parcelas até dezembro deste ano. A presidente da Associação, irmã Márcia De Jesus disse que o convênio custeará as despesas com alimentação e manutenção do espaço. “Estamos passando por dificuldades e esse termo será destinado a custear nossas principais despesas o que permitirá a continuidade do nosso trabalho com as crianças e adolescentes”.

Na ocasião, a deputada Marilia Góes, assinou o termo como testemunha e incentivou que mais pessoas ajudem a Casa. “Esse termo é resultado do trabalho que essa instituição faz pela nossa sociedade. O Governo está fazendo a parte dele, mas cada um de nós como cidadãos podemos ajudar doando fralda, alimento e principalmente tempo para essas pessoas”, disse a parlamentar.

O governador Waldez Góes destacou a necessidade de contribuir com projetos como esse e as mudanças na lei para a realização de convênios, que foram substituídos por termos. “ São agentes que contribuem com a nossa sociedade e reconhecemos a importância, por isso, fizemos o esforço para conseguir disponibilizarmos o termo”, afirmou.

Durante o evento a Companhia de Dança formada pelos acolhidos realizou uma apresentação. O espaço atende 93 pessoas entre crianças, adolescentes e idosos, com transtornos e deficiências, encaminhados pela justiça.