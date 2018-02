GEA contará com o Conselho Estadual de Saúde na implantação do novo modelo de gestão

Conselho vai acompanhar e fiscalizar o funcionamento administrativo das OSs.

Por: Elmano Pantoja

Com o intuito aprimorar a implantação do novo modelo de gestão hospitalar– as Organizações Sociais de Saúde (OSs) – o Governo do Amapá apresentou ao Conselho Estadual de Saúde (CES) o seu plano de gerenciamento público-privado, medida que tem alcançado êxito em outros Estados. A intenção é que o conselho acompanhe o processo e fiscalize o funcionamento administrativo das entidades.

Durante a apresentação, nesta sexta-feira, 5, o secretário de Estado de Saúde, Gastão Calandrini, ressaltou que o apoio do CES é necessário para garantir a qualidade na prestação dos serviços. "O diálogo com o conselho é importante, porque precisamos adequar esse novo modelo de gestão para que não apresente falhas após a implantação. Surgiram algumas resistências, mas que são bem-vindas para nos ajudar a construir o modelo ideal para a gestão da saúde", ressaltou Calandrini.

O modelo de OSs será implantado inicialmente nas novas unidades de Saúde, como na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona sul, da zona norte e na de Laranjal do Jari, assim como na Maternidade da zona norte. Atualmente, cinco entidades atenderam aos critérios para concorrer ao pregão eletrônico.

Segundo a presidente do conselho, Silvana Rodrigues, o novo modelo pode ser uma solução para prestação do serviços de saúde com mais qualidade. "A princípio, o plano vai nos dar um bom funcionamento da gestão, mas precisamos acompanhar e ver a operacionalidade para poder termos um juízo de valor. De qualquer forma, nossa intenção é unir forças para que os serviços sejam ofertados com mais qualidade para a população", explica.