As interposições, sobreposições ou simplesmente composições de camadas ganham conotação de atmosfera, através dos materiais utilizados, e revelam a visceralidade do artista, que desprende-se de preconceitos, e se deixa observar despreocupado com o belo e com as mensagens pré-formatadas. Neste caso, em específico, o artista é (ou está) exatamente como se vê! A exposição foi selecionada no edital nacional de pauta da Galeria Antônio Munhoz Lopes, promovido pela FECOMÉRCIO, através do SESC Amapá. A curadoria é do ator, diretor teatral e arte-educador Claudio Silva, com programação visual assinada por Money Marcos.