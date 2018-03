Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho o Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), instituiu o evento “Junho Verde”, por meio do decreto Nº. 2047. No Amapá por decisão do chefe do Executivo Amapaense, Waldez Góes, as comemorações ocorrerão durante todo o mês de junho (5 a 29), no Museu Sacaca, em Macapá.