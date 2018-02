por O Globo / Com agências internacionais

07/05/2017 17:01 / Atualizado 07/05/2017 17:10

PARIS — O candidato centrista Emmanuel Macron, apontado como vitorioso pelas pesquisas de boca de urna no segundo turno das eleições presidenciais francesas, afirmou neste domingo que combaterá as divisões no país. Após a divulgação das primeiras projeções, ele afirmou ainda que escutou “a ira, a ansiedade e as dúvidas” dos franceses. Sua rival, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, já reconheceu a derrota e parabenizou Macron.

Em uma declaração em seu quartel-general de campanha em Paris, o presidente eleito também prometeu reconstruir a relação entre a Europa e os cidadãos.

— Conheço as divisões no nosso país, o que levou alguns a votarem em partidos extremistas. Os respeito — disse Macron. — Vou trabalhar para recriar o vínculo entre a Europa e os seus povos, entre a Europa e os seus cidadãos.

De acordo com os levantamentos, Macron obteve entre 65,5% e 66,1% dos votos, contra 33,9% a 34,5% de Le Pen, com uma taxa de abstenção que poderá ser a maior desde 1969.





Estimativas da empresa Ipsos-Sopra Steria feitas para a France Télévisions, a Radio France LCP-Public Sénat, a RFI-France 24 e os jornais "Le Point" e "Le Monde" apontam que abstenção chegará a 25,3%. Se for confirmada, também será primeira vez que o comparecimento dos eleitores às urnas no segundo turno das eleições presidenciais será menor do que o no primeiro turno nestes quase 50 anos.