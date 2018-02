Gestores definem ações prioritárias do governo para o biênio 2017/2018

O workshop foi pautado nos eixos econômico, gestão e finanças, social, defesa social e infraestrutura, com realinhamento das prioridades.

Por: Lilian Guimarães

Foto: Marcelo Loureiro

A crise e as dificuldades não mudaram o foco do governo, ressaltou Waldez Góes













Avaliar resultados, realinhar prioridades e seguir avançando, foram os principais propósitos pautados no Workshop de Gestores do Amapá realizado neste sábado, 6, na Escola de Administração Pública do Amapá (EAP).





O governador Waldez Góes, abriu os trabalhos com a avaliação dos 28 meses de gestão, que mesmo diante da crise econômica, primou pela transparência, retidão e controle.





“A crise e as dificuldades não mudaram o foco do governo. A organização e compromisso da gestão permitiu, neste período delicado, governar com gestão fiscal, planejar e ter uma execução orçamentária e financeira transparente”, ressaltou Waldez.





Em outra vertente, o diálogo foi primordial para boa relação com os demais poderes, bancada federal e prefeituras. “Atravessamos esse período crítico sem cair no comodismo. Afinal, é na crise que mostramos nossa habilidade de gestão e de fazer mais com menos. Agora é hora de ajustar as prioridades de cada setor e seguir firme consolidando as políticas de governo”, avaliou o governador.





O workshop possibilitou o nivelamento das ações de governo redefinindo os programas e ações prioritárias para o biênio 2017/2018. No eixo Desenvolvimento da Gestão e Finanças, o governo segue aprimorando as estratégias para manter o equilíbrio fiscal através da modernização da gestão, realização de concursos públicos e o fortalecimento da política de desenvolvimento de pessoal.





No eixo Defesa Social o governo tem um olhar diferenciado para garantir a paz social e a redução da criminalidade, com a criação de novas unidades de policiamento aliadas ao fomento de iniciativas junto aos conselhos comunitários, estruturação e reaparelhamento do sistema de defesa do estado, construção de novas unidades prisionais e estruturação do Iapen, são alguns pontos.





No eixo Desenvolvimento Social a inclusão é a palavra-chave, condensando as ações de governo das secretarias que se interligam nesta vertente. O foco estará voltado para o fortalecimento da saúde, educação e assistência social; com atenção voltada às pessoas com diversidade e vulnerabilidade social, aliada ao desenvolvimento de políticas inclusivas.

No eixo Desenvolvimento Econômico as secretarias visam trabalhar de forma integrada no aperfeiçoamento do sistema tecnológico do estado, extensão do conhecimento, revisão da política ambiental e agrária, fortalecimento das atividades econômicas com atração de investimentos, entre outras iniciativas.





No eixo da Infraestrutura as políticas são voltadas para as cidades e pessoas, com ações de melhoria da mobilidade urbana com a conclusão da Rodovia Norte-Sul, duplicação da Rodovia Duca Serra, infraestrutura da orla de Macapá, construção e conclusão dos conjuntos habitacionais, desocupação das áreas de risco, e obras de saneamento com ampliação do sistema de água e esgoto, são apenas algumas das ações previstas para execução nos próximos meses.





O workshop também contou com a apresentação de estratégias de comunicação que já são aplicadas no governo, com produção de conteúdo e a proximidade da sociedade por meio das redes sociais e outras engrenagens que deverão ser desenvolvidas a partir de agora.