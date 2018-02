FEIRA DE PROFISSÕES DA ESCOLA AUGUSTO ANTUNES

Escola Augusto Antunes inicia programação vocacional com feira de profissões

A feira será aberta para a comunidade escolar santanense no próximo sábado

Foto: Arquivo/Seed

A programação de sábado será aberta para a comunidade das 16h às 21h, e todos poderão ter contato com as profissões por meio de exposições, palestras e atrações musicais.

No último ano do ensino médio as dúvidas sobre qual carreira seguir são comuns entre os estudantes. Pensando em ajudar os jovens na sua escolha profissional, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) inicia neste sábado, 13, o Projeto Orientação Vocacional, desenvolvido por meio da Escola Estadual Augusto Antunes, em Santana. O intuito é levar aos estudantes conhecimento sobre diversas profissões e sua atuação no mercado de trabalho.

“Teremos onze instituições entre públicas e privadas de Macapá e Santana, que apresentarão seus cursos. Essa é uma oportunidade para os nossos alunos e também para a comunidade santanense, que poderá tirar suas dúvidas sobre determinado curso ou profissão”, explica a professora de Língua Portuguesa e coordenadora do projeto, Nazaré Silva.

O projeto Orientação Vocacional acontecerá em várias etapas durante o ano para os alunos do ensino médio da Escola Augusto Antunes, com atendimento individual de teste vocacional, atendimento sobre as profissões, além de aulas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

“Nós queremos proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de descobrir suas aptidões, alcançar o seu sucesso e também dar apoio a eles com as aulas extras para o Enem, que devem começar no mês de junho”, destaca o diretor Luiz Schuersosvrki.