INFORMANDO

O país está em xeque! E a partida não é amistosa. Esta discussão, verdadeiramente, seria a busca de uma “Terceira Via”, que não está entre a social-democracia em crise e o neoliberalismo triunfante, como propôs Toni Blair, mas entre a social-democracia e o socialismo “ocidental”. Talvez, se tentarmos por aí, as nossas táticas se tornem menos supérfluas para enfrentar o medo do futuro incerto, que a violência do capitalismo vem espalhando sobre o planeta. Este medo, disseminado no “senso comum” manipulado, é o medo da democracia, no sentido integral do seu conceito. É o medo de uma desigualdade decente sem carências elementares, promessa não cumprida de todas as revoluções, que permanece no horizonte como um desafio da decadência.