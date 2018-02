Ipem intensifica verificação em aparelhos medidores de pressão arterial

Pessoas que tenham dúvidas sobre a precisão dos aparelhos devem leva-lo ao Ipem das 8h às 12h.

Por: Ariane Lopes

Usuários de aparelhos medidores de pressão arterial, os esfigmomanômetros, podem fazer a verificação da precisão do equipamento no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá (Ipem/AP), a partir desta semana, no horário de 8h as 12h. Para a segurança do paciente, os instrumentos devem estar de acordo com o que estabelece o Instituto Nacional de Metrologia, e Tecnologia e Qualidade (Inmetro) e sua verificação anual é obrigatória. Para o serviço é cobrado uma taxa no valor R$12.

A verificação dos instrumentos tem sido intensificada e a fiscalização acontecerá em duas fases. Após este período de avaliação dos esfigmomanômetros, os técnicos preveem que no mês de julho a verificação avance para divulgação da portaria normativa em estabelecimentos de Macapá e Santana que comercializam e utilizam o aparelho, como farmácias, postos de saúde, hospitais, entre outros departamentos, para que, posteriormente, sejam aplicadas medidas de sanção, como multas, se necessário.

De acordo com Ronildo Nobre, coordenador técnico do Ipem/AP, o equipamento precisa receber cuidados que garantam o seu perfeito funcionamento e não comprometam a saúde do usuário do aparelho com informações incorretas.

“A fiscalização é para garantir a segurança dos pacientes que são atendidos diariamente nas redes públicas e privadas de saúde. Contudo, o usuário também deve sempre perguntar ao profissional da área que realiza o atendimento se o aparelho que medirá sua pressão está verificado pelo Ipem/Ap, observando se apresenta o símbolo do Inmetro”, alerta Nobre.

Outra observação feita pelo técnico é que, ao adquirir um aparelho novo, o consumidor exija que ele contenha a marca de verificação inicial que pode estar fixada no instrumento ou na embalagem, porém isto não quer dizer manutenção e calibragem.