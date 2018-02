Inscrições para os Jogos Escolares 2017 encerram-se nesta quarta

Competições têm previsão de iniciar no próximo mês de junho

Por: Eloisy Santos/ Foto: Arquivo/Sedel

Estudantes de escolas públicas e privadas dos 16 municípios do Estado têm até esta quarta-feira, 3, para serem inscritos nos Jogos Escolares 2017, promovido pelo Governo do Estado do Amapá. O calendário de competições está sendo reorganizado e a previsão é que, no mês de junho, haja a abertura da edição deste ano, organizada em parceria pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) e Secretaria de Estado da Educação (Seed).

As instituições de ensino inscrevem suas equipes que contemplam as faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Há categorias individuais e em grupo em modalidades olímpicas (basquete, vôlei, handebol, futsal, badminton, atletismo, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez) e paraolímpicas (atletismo, golbol, natação, tênis de mesa e bocha).

Representantes de escolas que ainda não efetivaram suas inscrições podem dirigir-se, das 8h às 17h desta quarta-feira, ao Núcleo de Esporte e Rendimento da Sedel portando as fichas de inscrição da escola e dos alunos, assinadas e carimbadas pela direção. Em anexo, devem estar cópias do RG e CPF dos estudantes. As escolas de municípios distantes da capital podem encaminhar as fichas por e-mail e, em momento posterior, entregá-las presencialmente. A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer está situada dentro do Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão.

O gerente do Núcleo de Esporte e Rendimento, Olivaldo Nunes, reforça que essa é uma ferramenta que oportuniza a socialização entre os alunos, além da inclusão por meio de modalidades paralímpicas. “A troca de experiências é de extrema importância para a vida pessoal, escolar e esportiva deles”, frisou.

Ainda segundo Nunes, posterior às etapas municipais, haverá a etapa estadual, de onde sairão representantes do Amapá que seguirão para as etapas nacionais, previstas para ocorrer da seguinte forma: de 12 a 14 anos no mês de setembro, em Curitiba/PR. De 15 a 17 anos mês de novembro em Brasília/DF. A fase nacional paralímpica ocorrerá, também, no mês de novembro, em São Paulo.