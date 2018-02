Prorrogado prazo de inscrições para os Jogos Escolares 2017

Escolas podem inscrever seus alunos até a próxima sexta-feira, 12.

Foto: Arquivo/Sedel

A coordenação dos Jogos estima que aproximadamente 6 mil alunos de todo o Estado participem da edição deste ano

Os Jogos Escolares, competição promovida pelo Governo do Estado do Amapá (GEA) e coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), prorrogou o prazo para que instituições de ensino públicas e privadas inscrevam seus alunos nas modalidades individuais e coletivas até às 17h da próxima sexta-feira, 12. A abertura oficial das competições acontecerá em 9 de junho.

A coordenação executiva dos Jogos Escolares já contabilizou 90 escolas da rede pública e privada inscritas em todo o Estado. A expectativa dos organizadores é chegar a 130 escolas inscritas, com participação de aproximadamente 6 mil alunos oriundos dos 16 municípios.

As inscrições ocorrem em horário comercial, mediante apresentação, no Núcleo de Esporte e Rendimento da Sedel, situado no Estádio Zerão, de formulários de inscrição da escola e dos alunos, carimbados pelos gestores das instituições. Escolas do interior do Estado podem encaminhar os formulários via e-mail e posteriormente apresenta-los de forma presencial.

As instituições de ensino podem inscrever os estudantes que atendam às faixas etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, em modalidades individuais e coletivas, olímpicas (basquete, vôlei, handebol, futsal, badminton, atletismo, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez) e paraolímpicas (atletismo, golbol, natação, tênis de mesa e bocha).

De acordo com o gerente do Núcleo de Esporte e Rendimento da Sedel, Olivaldo Nunes, “os Jogos Escolares oportunizam aos alunos de escolas de todo o Estado uma integração social muito grande, através do contato direto com alunos de outras escolas, de outros municípios e, na etapa nacional, com atletas de outros Estados”, destacou.

Calendário

As competições, ainda segundo o gestor, nas modalidades individuais ocorrerão de 15 a 30 de junho, em todos os municípios.

Os jogos das modalidades coletivas nos municípios de Macapá e Santana, na faixa etária de 12 a 14 anos, acontecerão de 12 a 19 de junho. Nos demais municípios, em ambas faixas etárias, as competições coletivas acontecerão de 10 a 30 de junho.

A etapa estadual das modalidades coletivas de 12 a 14 anos ocorrerão de 07 a 12 de agosto.