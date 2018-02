GEA lança mestrado em Planejamento e Políticas Públicas

Aprovados no processo seletivo para o mestrado poderão solicitar contrato de financiamento do curso por meio da Afap

Foto: Erich Macias

Iniciativa faz parte do Programa de Valorização dos Servidores do Estado do Amapá

O Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e da Agência de Fomento do Amapá (Afap), lançou nesta terça-feira, 9, o mestrado em Planejamento e Políticas Públicas. Esse é o segundo mestrado na área ofertado pelo Estado. Serão 40 vagas ofertadas inicialmente.

A oportunidade faz parte do Programa de Valorização dos Servidores do Estado do Amapá, que, este ano, já possibilitou, através de convênio com instituições de ensino superior, o acesso de servidores e seus dependentes a descontos de 40% em cursos de graduação e pós-graduação. Outras iniciativas inéditas foram a oferta de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e do Curso Superior de Bombeiro e Policial Militar, com a formatura de 54 militares no fim de abril.

“Nossa intenção é fazer com que a formação continuada de servidores públicos seja constante em nosso governo, ofertando cursos de qualificação em diversos níveis, como especialização, agora com o mestrado e futuramente com o doutorado”, reforçou o governador Waldez Góes.

A novidade desta edição é a possibilidade da população participar do processo seletivo, desde que o candidato seja graduado em qualquer área. O curso é ofertado em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece). As linhas de pesquisa são Avaliação de Instituições, Programas e Projetos Educacionais; Resgate de Experiências Exitosas na Área da Educação Formal e Informal, e Desenvolvimento de Tecnologias Sociais.

“Tivemos o cuidado de definir, junto com a Uece, linhas de pesquisas que atendessem a necessidade do Estado. Outro ponto cuidadosamente pensado, foi o de ofertar a grade curricular do mestrado totalmente em Macapá, sem precisar que o servidor se desloque do Estado ou se afaste de suas atividades durante o período do curso, reduzindo custos com deslocamento e hospedagem, se comparado com casos em que a pessoa estuda fora do Amapá”, destacou a secretária de Educação, Goreth Sousa.

Os aprovados no processo seletivo para o mestrado poderão solicitar contrato de financiamento do curso por meio da Afap, que poderá fomentar até 100% do valor total do curso, que é de R$23,5 mil. Se o candidato optar pelo financiamento, poderá optar em pagar em até 36 vezes de R$849.

“É uma iniciativa inédita de uma agência de fomento no país, financiar um mestrado para servidor público ou cidadão comum. Claro, para que o candidato tenha acesso a linha de crédito, terá que se enquadrar com alguns critérios exigidos por instituições financiadoras”, comentou o diretor presidente da Afap, Francisco de Assis Costa.

O valor individual do curso a ser cobrado do interessado será repassado para o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos (IEPRO), da Universidade Estadual do Ceará pela Afap.

Etapas e procedimentos

e na secretaria do curso de mestrado, no dia 2 de junho, a partir das 17h. As inscrições para o mestrado têm início nesta quarta, dia 10, e prosseguem até o dia 26 de maio. As inscrições devem ser postadas através dos Correios. O candidato deve enviar por Sedex a documentação completa exigida no edital. A divulgação do resultado das inscrições será no site http://www.politicasuece.com/ e na secretaria do curso de mestrado, no dia 2 de junho, a partir das 17h.

A 1ª fase compreende a prova dissertativa, que ocorre no dia 8 de junho de 2017, em Macapá. Os aprovados prosseguem para a 2ª fase, entre os dias 26 e 29 de junho, que consiste na análise do currículo lattes, entrevista e avaliação do anteprojeto de dissertação. O resultado final será divulgado no dia 14 de julho, no site www.politicasuece.com e secretaria do mestrado.