Ação de imunização é ofertada para socioeducandos e servidores da Fcria

Até o fim do mês de maio o Estado, em parceria com a Semsa, pretende atender 600 pessoas

Foto: Eloisy Santos

Cesein, CIP e demais núcleos gerenciados pela Fundação serão assistidos nas próximas semanas

Na manhã desta terça-feira, 9, no auditório da Fundação da Criança e do Adolescente (Fcria), aproximadamente 200 pessoas entre socioeducandos e servidores, lotados na sede da Fundação e no Núcleo de Medida Socioeducativa de Semiliberdade Masculina e Feminina, puderam atualizar a caderneta de vacinação. A ação que iniciou hoje, se estenderá por todo o mês de maio, mediante parceria entre o Governo do Amapá e a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (Semsa).

Dentre outras vacinas, são disponibilizadas as de prevenção do vírus H1N1 e Febre Amarela. Equipes coletam ainda material para realização de testes rápidos de HIV, hepatite e outras doenças.

Segundo a gerente do Núcleo de Medidas Socioeducativas do Meio Aberto, Karoline Torres, “mediante apresentação da caderneta de vacinação, a equipe da Semsa verifica as doses de vacinas que precisam de atualização e as ministra”, pontuou.

A diretora-presidente da Fcria, Natália Façanha, ressalta que ações como esta visam “efetivar este direito previsto na socioeducação para os adolescentes que estão em cumprimento de medida, seja ela de internação, cautelar ou de progressão”, destacou.

Cronograma de ações

Na próxima terça-feira, 16, serão imunizados socioeducandos e servidores lotados no Núcleo de Medida Socioeducativa de Internação Masculina (Cesein). Em 23 de maio, será a vez dos públicos do Núcleo de Medida Socioeducativa de Internação Feminina (Cifem) e do Núcleo de Medida Cautelar (CIP). O último dia de ação se dará no Núcleo de Medida Específica de Proteção “Abrigo Casa Lar Ciã Katuá”, no próximo dia 25 de maio.