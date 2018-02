Estudantes da rede estadual participam de mostra nacional de cinema sobre diretos humanos

Mostra vai promover debates e exibições gratuitas de 29 filmes que discutem temas atuais

Programação acontece de 2 a 8 de junho

O Governo do Amapá é um dos apoiadores da 11ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que vai ocorrer no período de 2 a 8 de junho em Macapá. Por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), os alunos da rede estadual serão mobilizados para participar da programação, que acontecerá no Teatro das Bacabeiras, com exibições gratuitas de filmes que discutem temas atuais de direitos humanos.

O circuito principal conta com 29 filmes entre curtas, médias e longas-metragens, divididos em três mostras: Panorama, Temática (que abordará questões de gênero) e Homenagem (com foco na obra da cineasta Laís Bodansky).

A 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos é uma realização do Ministério de Direitos Humanos e vai ocorrer em 26 capitais do país e no Distrito Federal. A novidade é a Mostrinha, voltada para o público infanto-juvenil, com a exibição de 8 curtas-metragens. A Mostrinha vai ocorrer em Santana, com local a ser definido.

De acordo com a comissão organizadora do evento no Estado, a mostra vai contar também com rodadas de debates sobre os filmes exibidos, representantes do Ministério dos Direitos Humanos e do Instituto Cultura em Movimento (ICEM), além da exibição de dois curtas: “Depois que te vi”, de Vinícius Saramago, cuja temática é direito das pessoas com deficiência; e “De que lado me olhas”, de Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi, que trabalha a temática diversidade sexual /cidadania LGBT.

A mostra amplia os espaços de debate e discussão por meio da linguagem cinematográfica, contribuindo para o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades.

Confira a programação:

02.06

19h – Abertura

Depois Que Te Vi (Livre)

De Que Lado Me Olhas (Livre)