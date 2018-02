Programa de Recuperação de Recursos Hídricos da Amazônia será elaborado em Macapá

Decisão foi tomada durante o 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Por: Elder de Abreu

A pauta ambiental debatida durante do 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal resultou em uma proposta que pode solucionar um velho problema dos centros urbanos da região: os alagamentos e suas consequências. O evento ocorreu nos dias 4 e 5 em Porto Velho (RO).

A propositura trata de um Programa de Recuperação de Recursos Hídricos da Amazônia Legal, destinado ao mapeamento de necessidades, criação de projetos e captação de recursos para investimentos nas chamadas “bacias hidrográficas urbanas”. O programa vai ser construído e elaborado em Macapá, nos dias 27 a 29 de junho de 2017

Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente do Amapá, Marcelo Creão, atualmente o governo do Amapá trata os investimentos para se trabalhar os recursos hídricos apenas nas bacias de rios – a exemplo a Bacia do Rio Araguari, no Amapá.

Já a proposta a ser construída prevê investimentos para as bacias urbanas. “Os grandes problemas ambientais estão, também, ao lado da casa do cidadão. Estão no despejo de resíduos das casas dentro de efluentes dentro das cidades. É isso que a nova proposta quer atuar. Agora queremos que o governo federal aporte recursos também de uma forma coordenada para resolver os problemas que trazem essas bacias hidrográficas urbanas”, explica Creão.