ARTIGO DO GATO

Um bandido que invade uma residência armado, com sangue nos olhos, pronto para o que der e vier. Matar e matar o cidadão que descansa em sua propriedade pode agir porque se houver uma reação e o elemento leve a pior os direitos humanos transformam aquele cidadão de bem num assassino desalmado, porque o bandido é vítima do sistema injusto, segregador. E o cidadão não é vítima do mesmo sistema? O Estado não deveria protegê-lo?