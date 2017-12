ARTIGO DO GATO

“Me exprica Dotô”









É certo e sabido que o rádio não é mais o único veículo de comunicação que reina absoluto na casa da “cabocada”. A internet chegou e as coisas ficaram acessíveis a todos. Quando o velho não tem internet o filho ou o neto tem. Então a informação está ao alcance de todos.

Zé um desses ribeirinhos desse nosso Amapazâo de meu Deus veio pra cidade e começou a assistir televisão e vídeos no facebook, whatssap e começou a ver notícias que Randolfe Rodrigues, senador do Partido Rede de Sustentabilidade, fundado por Marina Silva e Davi Alcolumbre, senador pelo Partido Democrata estavam se juntando para concorrer ao governo Estadual.

Zé ficou matutando e remoendo aquela notícia o resto do dia. Sua bela filha Patrícia é casada com um eminente advogado. Homem instruído. “Dotô” no dizer modesto e simples do Zé. Lá por volta das oito horas da noite o Dr. Washington chegou. Cansado, depois de um dia longo e atribulado num dos escritórios mais concorridos de Macapá.

Washington homem polido e extremamente solicito. Deixou o carro na ampla garagem, e sua esposa já lhe aguardava com um imenso e amoroso abraço. – Amor! Temos visita. Quem está em casa querida? Papai! Chegou hoje à tarde do rio Furo do Cú Teu. E como está meu velho e querido sogro? Você já conhece o jeitão dele. Ficou pregado na frente da televisão assistindo jornais de todo o Brasil e também rádios locais. E está falando que quer falar com você sobre uma notícia que ele ouviu no Rádio. Ah! Vamos entrar, deixa eu dar um abraço no velho Zé.

Marido e mulher de mãos dadas adentraram na casa e o Zé foi logo saudando o sogro. Dotô como está? Bem Zé é um prazer te receber na nossa casa. Já falou com o Pedro e o Paulo? Esses moleques tão grandes e sabiiiiiidddddooooo que só. Zé! Vou tomar um banho e desço já já pro jantar. E assim foi.

O Jantar foi à base de uns Tucunarés fresquinhos que o Zé trouxe do Furo do Cú Teu. Jantaram e foram pra área bater aquele papo e colocar as coisas em dia.

Depois das perguntas óbvias Zé puxou o assunto que tanto lhe angustiava: Dotô o senhor é um homem versado na política, nos conhecimentos e eu tô matutando um assunto e queria que o senhor me expricrasse dereitho. Pode falar Zé, não se faça de rogado. Então lá vai: Esse menino, esse tar de Randolfe não é vermilhinho? Do lado do bode barbudo de Cuba, aquele tar de Fider que já até bateu as botas? Veja bem Zé o Senador Randolfe tem um alinhamento ideológico com a esquerda, socialista. Tanto que o seu partido REDE defende em seu Estatuto a função social da terra e da produção. Que diabo significa isso? É que eles defendem uma reforma agrária justa em que todos os homens e mulheres tenham um pedaço de terra para plantar. Que a relação de trabalho seja mais justa, sem a velha exploração em cima do trabalhador. Entende? Deixa eu vê se entendi: como aqueles agricultores que trabalham na terra e tudo que produzem dividem de forma iguar. Mas olha Dotô lá no Furo do Cú Teu tem um caba lá que ele dá gelo pro pescador e os peixes que eles trazem tem que vender tudo pra ele e quando desconta o dinheiro do gelo e dos mantimentos sobra quase nada pra eles. Então, isso a chama de exploração do capital sobre o trabalho. Quem defende essa maneira de trabalhar é os Democratas do Senador Davi Alcolumbre. O partido dele defende a Livre Iniciativa. Ou seja, que cada um se estabeleça e é cada um por si. Então thá Dotô. O senhor chegou onde eu queria: se eles pensam diferentes e defendem um jeito diferente de resolver as coisas, como eles podem se juntar?

Bem agora você deu um nó na minha cabeça, O que você quer dizer é que eles defendem ideologias diferentes. E querem subir no mesmo palanque para concorrer numa eleição onde não existe compatibilidade de interesse. No Senado o Randolfe quer cassar o Temer, quer direta já, é contra as reformas da previdência e do trabalho e o Davi defende isso tudo.

Ah... Dotô eles querem me cinzar os olhos e me enganar. É golpe desses dois espertinhos.