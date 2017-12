Por Marco Antônio

IMEI é a sigla para International Mobile Equipment Identity, que em português significa “Identificação Internacional de Equipamento Móvel”. Em outras palavras, é um número único que identifica cada aparelho de telefone celular. O número IMEI é normalmente colado em um adesivo no compartimento da bateria. No entanto, caso não esteja, para descobrir o IMEI do seu aparelho, digite *#06# no telefone, como se você fosse efetuar uma ligação — o código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na tela. Caso você não tenha mais acesso ao celular, procure o IMEI na embalagem do produto, que estará próximo a um código de barras.