Artigo do Rei

As drogas também são um sofrimento. O ecstasy pode fazer com que você se sinta flutuando nas nuvens, mas também pode ser um pesadelo para administrar: a droga bate para você em momento diferente do que com seus amigos. Só metade das pessoas do grupo se lembrou de providenciar algo para si, e daí rola toda uma função na balada até conseguirem descolar mais. Mesmo quando você está se divertindo sempre há aquele monólogo interno atravessando o processo todo: será que eu tomei o suficiente? Será que está batendo? Será que eu estou parecendo um idiota? É este o caminho para a overdose e o jovem pode chegar ao óbito rapidamente,