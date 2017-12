DE TUDO UM POUCO

Esta assertiva é do Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, pronunciada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, e que talvez tenha sido reflexo do julgamento da chapa eleitoral Dilma – Temer, com resultado de 4 x 3 votos, sendo o de desempate o do Presidente.