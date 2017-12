BRUNO BELEM

Enfim, acredito que diabo seja o sentimento de fazer maldade que habita dentro de cada um de nós, bem como, acredito que não estamos vivendo o fim dos tempos. A chave para entender essas questões está no mundo globalizado, em especial nos meios de comunicação em massa, que a cada minuto, nos bombardeiam com notícias ruins, como dizem nos bastidores; "Notícia boa não vende, o povo quer ver fofoca, tragédia e confusão". Isso sem contar as mensagens em corrente que de enviadas via aplicativos de mensagens nos atormentam. Todas as coisas que vemos hoje; anomalias genéticas, suicídio, filhos assassinando pais, pedofilia entre outros, sempre existiram. Acontecesse, que no passado não tínhamos a força dos meios de comunicação e nem o advento da internet, o que tornavam esses casos mais isolados. E pra você que está dizendo que acontecia em menor número, é interessante levar em consideração que a população mundial aumentou consideravelmente.