SAÚDE EM FOCO

A propriedade antioxidante, imunoestimulante e inibidora de crescimento de células leucêmicas é atribuída à ação dos alcaloides oxindólicos pentacíclicos. Outro grupo de compostos são dos glicosídeos do ácido quinóvico ( com ação antiviral) e compostos fenólicos, as procianidinas, com atividade antioxidante, anti-inflamatória e antiviral. Os glicosídeos além de atuar na inflamação, por inibição da cadeia da enzima fosfolipase Aagem na integridade das membranas celulares, recuperando a camada lipídica danificada, evitando lesões no intimo dos tecidos, como o endotélio vascular.