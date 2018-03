COLUNA BESALIEL

No dia 18 de maio de 1990, a terceira lei brasileira, sendo a segunda em forma de lei complementar sobre inelegibilidades, a LC nº 64/90, passou a existir. Esta veio com o propósito de estabelecer todas as hipóteses de inelegibilidades do direito pátrio e, no que toca ao abuso do poder econômico no processo eleitoral, objetivar a cassação de registro de candidatos infratores, com a conseqüente declaração da inelegibilidade dos mesmos para o pleito contemporâneo, assim como para os pleitos futuros que porventura ocorram nos três anos a seguir.