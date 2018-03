Yet Go e Uber

– Rogerio salta do carro com um cordial "bom dia" e abre a porta para mim, ele é um dos motoristas cadastrados pelaYet Go que acaba de chegar a Macapá –. É um novo estilo de atendimento a um consumidor acostumado a uma prestação de serviço “bronco”. Mas para essa empresa de serviços de transporte alternativo via aplicativo sua atuação no mercado de Macapá, não será fácil como não foi em qualquer cidade do mundo em que a novidade tecnológica começou a ser utilizada, pois toda mudança traz crise, dúvidas, desconfiança e novidades.