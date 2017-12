Não é so o poder público que deve atuar no combate as drogas, mas toda a sociedade, que juntos denunciem os traficantes que atuam em seu bairro, desconfiem de pessoas que rondam as escolas. Se a sociedade ficar conscientes da importância da prevenção e combate às drogas, como os atletas de destaque vêm desenvolvendo ações em variadas regiões do país e no Amapá, caso do Clube de Boxe do Nelson dos Anjos e da Academia de Bruno Igreja que tira eles do ócio e colocando-os no alto do pódio da autoestima e do sucesso.