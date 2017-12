NAS GARRAS DO FELINO

Querem ver outra irresponsabilidade? A interdição da Feira Maluca, no bairro Novo Buritizal. Já não basta o abandono que os feirantes do Centro estão enfrentando? Pelo visto, Clécio é adepto da filosofia “quanto pior, melhor”.

Onde estão as pavimentações de primeira linha prometidas por Clécio? Lembram do Shopping Popular? Continua no papel! E o Hospital do Câncer, então, nem se fala. O discurso é bom, mas na hora de executar tudo não passa de faz de conta.