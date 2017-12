A garotada do futebol amapaense está pegando pesado nos treinos para a disputa do Amapazinho Sub-13 que vai iniciar no dia 30 de junho. Para dar uma dose do que vai rolar nos gramados amapaenses, o torcedor deverá assistir uma prévia do que a Federação de Futebol realizará com o torneio início para a competição que acontecerá neste sábado, dia 17 de junho, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Trem, e que servirá como preparação para o estadual da categoria. O torneio vai contar com a participação de sete equipes amapaenses.