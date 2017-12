Esporte II

As Seletivas são um tipo de “peneira”, realizados pelos técnicos Doriva Bueno (Sub20) e Luizão (Sub17), que diferente das outras, cada técnico relacionou 14 atletas. As 28 meninas foram escolhidas através das seletivas realizadas por diversos Estados do Brasil no primeiro semestre. Os dois treinadores, suas auxiliares e outros integrantes das comissões viajaram por diferentes cidades para observar meninas das duas categorias. E agora as selecionadas terão uma semana para mostrar o seu melhor. Além das seletivas, há meninas observadas na Série A-2 do Campeonato Brasileiro.