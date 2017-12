TERROR NAS PEQUENAS CIDADES

O Amapá ao tomar conhecimento dessas ações e pela análise de inteligência do segurança pública estão se aproximando das cidades amapaenses procurou se antecipar as ações desses ‘cangaceiros modernizados’ e está montando estratégias de combate e treinando suas equipes especializadas a conhecerem as técnicas utilizadas pelas quadrilhas e montar o contra-ataque com a prevenção. Para isso convidou a Policia Militar do Mato Grosso e do Pará, para com a repassar a experiência por eles conseguida no combate a essas ações de bandidagem, visto que há quase quatro anos vinham sofrendo com as invasões e domínios das pequenas cidades mato-grossenses, hoje conseguindo dominar e afastar as quadrilhas.